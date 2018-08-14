Екологічна інспекція: Одеський цирк незаконно експлуатує ведмедів



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Фото: dumskaya.net Ведмідь на арені Одеського цирку

Йдеться про шоу «Цирк на льоду», в якому беруть участь чотири ведмеді

Державна екологічна інспекція та зоозахисники вважають, що Одеський державний цирк порушує закон, експлуатуючи червонокнижних бурих ведмедів.

Йдеться про шоу «Цирк на льоду», в якому беруть участь чотири представники цього виду. Тим часом, стаття 19 закону «Про Червону книгу України» прямо забороняє використання об'єктів Червоної книги з метою отримання прибутку.

Вчора інспектори намагалися зафіксувати порушення і з'ясувати, в яких умовах утримують хижаків. Однак на поріг не пустили ні перевіряючих, ні ЗМІ. Після декількох годин очікування показали лише ворота, за якими нібито знаходяться ведмеді.

«Нам заявили, що сьогодні вихідний день і дресирувальників немає», - розповів інспектор Державної екологічної інспекції в Одеській області Олександр Олефір.

Потрапити в будівлю перевіряючим і ЗМІ вдалося тільки завдяки втручанню поліції, але тварин все одно не показали. Тоді перевіряючі вирішили, що позапланова перевірка відбудеться в середу, коли повернуться з-за кордону дресирувальники.

Відзначимо, що шоу «Цирк на льоду» йде вже два місяці. Поставили його не одесити - це гастролі білоруських циркачів. Їм загрожує штраф і конфіскація тварин.

Джерело: Думская