Пошуки офіцера Держприкордонслужби Черткова тривають третій день: що відомо

Слідство відпрацьовує різні версії, йде перевірка способу життя, контактів, пошук свідків, хто бачив або має інформацію про місцеперебування Олексія Чорткова

Ніхто не знає куди пропав високопоставлений офіцер Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю

Начальника штабу загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова, який зник 1 червня, оголосили в розшук. Про це інформує пресслужба регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби України.

Зазначається, що інформацію про зникнення капітана 1-рангу внесено до ЄРДР, розпочато кримінальне провадження.

До оперативно-пошукових заходів залучені компетентні правоохоронні органи, а також задіяні власні сили Державної прикордонної служби України.

Журналіст Юрій Бутусов з посиланням на дані поліції розповів, що ввечері 1 червня дружина офіцера зателефонувала на службу і сказала, що він з'явився, нібито повернувся додому, і нібито вона його не пустила. Проте прибулі додому прикордонники і поліцейські перевірили записи камер спостереження і встановили, що Чертков не повертався. Таким чином, інформація про виявлення Чорткова, що надійшла ввечері 1 червня, не підтвердилася.

На даний момент ніхто не знає куди пропав високопоставлений офіцер Держприкордонслужби, який володіє інформацією про систему охорони державного кордону від Криму до Дунаю, в тому числі по самій річці.

Слідство відпрацьовує різні версії, йде перевірка способу життя, контактів, пошук свідків, хто бачив або має інформацію про місцеперебування Чорткова.

Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування офіцера, прохання зателефонувати на 102 або за телефонами 0679765934, а також 0675181647.

Нагадаємо, 1 червня вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі – від Криму до Дунаю, в тому числі 98 миль самої ріки). Зокрема, контроль за плаванням і перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, заходженням іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України та перебуванням у них; охорону суверенних прав України в її Виключній (морській) економічній зоні.