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    В Одесі зник начальник одного зі штабів прикордонної служби

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    В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби - В Одесі зник начальник одного зі штабів прикордонної служби
    В Одесі зник начальник штабу загону морської охорони Держприкордонслужби
    Фото: facebook.com/DPSUkraine

    Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов

    В Одесі сьогодні вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

    Наразі місцезнаходження прикордонника невідоме.

    Як розповіли в ДПСУ, Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов.

    «Після цього почалися його пошуки. Було повідомлено всі взаємодіючі правоохоронні органи, зокрема прокуратура, СБУ, Нацполіція. Вони також проводять заходи по пошуку з нашими підрозділами. На даний момент інформації про його місцеперебування ще не встановлено», – сказав Демченко.

    Фото: Думская
    Фото: Думская

    До слова, напередодні у Києві журналістка Юлія Лавришин завадила викраденню хлопчика. На її очах дитину до машини тягнув за руку чоловік, малий пручався і кричав, однак людей довкола не було. Інцидент трапився на проспекті Шухевича, серед білого дня.

    Теги: прикордонники прокуратура СБУ Держприкордонслужба Одеса чоловік Андрій Демченко
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    В Одесі зник начальник одного зі штабів прикордонної служби