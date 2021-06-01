В Одесі зник начальник одного зі штабів прикордонної служби

Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов

В Одесі сьогодні вранці зник перший заступник командира та начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексій Чертков. Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Наразі місцезнаходження прикордонника невідоме.

Як розповіли в ДПСУ, Чертков вийшов сьогодні з дому о 6:30 ранку, але до кінця дня до роботи не дійшов.

«Після цього почалися його пошуки. Було повідомлено всі взаємодіючі правоохоронні органи, зокрема прокуратура, СБУ, Нацполіція. Вони також проводять заходи по пошуку з нашими підрозділами. На даний момент інформації про його місцеперебування ще не встановлено», – сказав Демченко.

Фото: Думская

До слова, напередодні у Києві журналістка Юлія Лавришин завадила викраденню хлопчика. На її очах дитину до машини тягнув за руку чоловік, малий пручався і кричав, однак людей довкола не було. Інцидент трапився на проспекті Шухевича, серед білого дня.