Пожежа у «Вікторії»: колишньому директору дитячого табору продовжили арешт



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Суд продовжив утримання під вартою Петросу Саркісяну Фото Думская

Запобіжний захід Саркісяну за клопотанням прокурора продовжено на 60 діб

Київський районний суд Одеси 25 червня продовжив тримання під вартою ексдиректора оздоровчо-спортивного муніципального комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна.

Як повідомляє «Уніан», запобіжний захід за клопотанням прокурора продовжено на 60 діб.

Аргументуючи продовження арешту, представник прокуратури заявив, що ризик тиску на свідків і спроби сховатися від слідства залишаються, тому Саркісяна необхідно тримати в СІЗО.

Захист вимагав змінити запобіжний на домашній арешт у зв'язку з поганим самопочуттям підзахисного та ін. Проте суд задовольнив клопотання прокуратури.

Нагадаємо, в результаті пожежі в таборі «Вікторія», яка сталася 15 вересня 2017 року, загинули три дівчинки - вихованки танцювального колективу «Адель», які відпочивали в таборі.

До суду передали шість обвинувальних актів щодо фігурантів «справи Вікторії». По одній справі - щодо старшого вихователя табору Наталії Цокур (Янчик), яка в таборі вважалася відповідальною за пожежну безпеку, вже поставлена крапка. Її визнали винною і дали умовний термін.

Також підозри отримали директор табору Петрос Саркісян, інспектор ДСНС Леонід Бондар, який проводив перевірки на території установи, колишній начальник Київського райвідділу ДСНС Валерій Дьяченко, екс-заступник мера міста Зінаїда Цвірінько і директор субпідрядної організації, що займалася будівництвом і протипожежною обробкою дерев'яних корпусів «Вікторії» Станіслав Чернишов.