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    Правоохоронці встановлюють обставини смертельного ДТП в Ширяївському районі

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    Правоохоронці встановлюють обставини смертельного ДТП в Ширяївському районі

    В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула, двоє з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані

    Подія сталася сьогодні при в’їзді до с. Петроверівка. Водій автомобіля «Москвич-2141» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де перевернувся. В результаті ДТП 44-річний водій загинув на місці, двоє пасажирів доставлені до лікарні.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

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    Правоохоронці встановлюють обставини смертельного ДТП в Ширяївському районі
    Правоохоронці встановлюють обставини смертельного ДТП в Ширяївському районі

    Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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