Правоохоронці затримали двох іноземців за підозрою у пограбуванні одесита



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Тривають слідчі дії

Увечері в центрі міста молодики спочатку зав’язали з перехожим розмову, а потім несподівано зірвали з його шиї золотий ланцюжок і втекли.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«26-річний потерпілий відразу повідомив до поліції та надав детальні прикмети зловмисників», - йдеться у повідомленні.

Викрили іноземців-правопорушників оперативники Приморського відділу поліції в ході профілактичного відпрацювання під умовною назвою «Мігрант».

Наразі обом фігурантам віком 19-ти та 23-ох років повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на Одещині жінка обікрала чотирирічну дівчинку-інваліда.

Подія сталася у сільському магазині в Біляївському районі. Побачивши у візочку дівчинку з телефоном, одеситка деякий час крутилася навколо, відволікаючи її увагу, а коли маленька відклала ґаджет убік, - з нечуваним цинізмом забрала його і швидко пішла геть. Усе це зафіксували камери відеоспостереження.