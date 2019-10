Трамп стверджує, що не знає Тейлора, який очолює посольство США в Україні

Тейлор у своїх свідченнях розповів, як він дізнався про підштовхування Трампом президента Зеленського до розслідування його політичного опонента Байдена

Президент США Дональд Трамп стверджує, що не знає Вільяма Тейлора, який є тимчасово повіреним у справах США в Україні.

Напередодні під час свідчень перед Конгресом США Вільям Тейлор заявив, що адміністрація Трампа хотіла, щоб Володимир Зеленський публічно заявив про початок розслідування щодо буцімто втручання України у вибори президента США 2016 року та щодо компанії Burisma, у якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Також Тейлор заявив, що адміністрація президента США розглядала виконання цих вимог Трампа як передумову відновлення замороженої підтримки Україні.

Після цих свідчень, Трамп назвав Тейлора його одним з опозиційно налаштованих стосовно нього представників Республіканської партії.

«Непримиренний опонент Трампа республіканець Джон Беллінгер представляє також непримиренного опонента Трампа Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом», — написав Трамп у Twitter.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency....