Призначений новий керівник поліції Одещини



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До призначення на Одещину Олег Бех обіймав посаду начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Фото: Департамент комунікації Національної поліції України

Колишній очільник поліції Одеської області Дмитро Головін залишив лави поліції за станом здоров’я

Головне управління Національної поліції в Одеської області очолив генерал поліції третього рангу Олег Бех. 24 квітня його представили перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та голова Національної поліції Сергій Князєв.

Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що Яровий висловив подяку за службу колишньому очільнику поліції Одеської області Дмитру Головіну, який залишає лави поліції за станом здоров’я.

«У всіх складних ситуаціях Дмитро Головін проявив себе як справжній поліцейський. Ніколи не йшов від проблем, від труднощів. Керівництво МВС високо цініть ваш потенціал, професіоналізм, людяність та ваше вміння організовувати роботу», - сказав перший заступник глави МВС.

У свою чергу голова Національної поліції Сергій Князєв звернувся до новопризначеного керівника поліції Одеської області Олега Беха та наголосив, що на нього покладено велику відповідальність.

«Одеська область є непростим регіоном. Важливо, або мешканці Одещини бачили та відчували роботу та допомогу поліції», – зазначив Князєв.

Як відомо, Олег Бех проходить службу в органах внутрішніх справ з 1993 року. За цей час він очолював відділ боротьби з корупцією в правоохоронних органах центрального антикорупційного бюро МВС України, управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Івано-Франківській, Миколаївській та Одеській областях.

Також Бех був радником Голови Національної поліції України, очолював поліцейські главки в Полтавській та Харківській областях.

До призначення на Одещину він обіймав посаду начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.