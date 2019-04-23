Керівник поліції Одещини Головін йде у відставку
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Дмитро Головін
Головін написав рапорт за власним бажанням
Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.
Про це він повідомив Громадському.
За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням.
«Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив», — повідомив Головін.
На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, очільник управління Нацполіції сказав: «Без коментарів».
Дмитра Головіна було призначено начальником Одеської поліції у листопаді 2016 року.
Нагадаємо, 22 квітня голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.