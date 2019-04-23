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    Керівник поліції Одещини Головін йде у відставку

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    Дмитро Головін - Керівник поліції Одещини Головін йде у відставку
    Дмитро Головін

    Головін написав рапорт за власним бажанням

    Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.

    Про це він повідомив Громадському.

    За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням.

    «Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив», — повідомив Головін.

    На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, очільник управління Нацполіції сказав: «Без коментарів».

    Дмитра Головіна було призначено начальником Одеської поліції у листопаді 2016 року.

    Нагадаємо, 22 квітня голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.

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