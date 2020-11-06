В Одесі оголосять жалобу через смерть Жванецького

На згадку про видатного одесита на будівлях його рідного міста будуть приспущені прапори з траурними стрічками

В Одесі оголосять жалобу 7 листопада через смерть відомого сатирика Михайла Жванецького.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

«У зв'язку зі смертю видатного одесита, який прославив місто на весь світ, Почесного громадянина Одеси, народного артиста України, президента Всесвітнього клубу одеситів, письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького, 7 листопада 2020 року в Одесі оголошено днем жалоби. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на згадку про видатного одесита Михайла Жванецького на будівлях його рідного міста будуть приспущені прапори з траурними стрічками.

Нагадаємо, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України.

У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.