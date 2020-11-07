В Одесі оголосили день жалоби через смерть Жванецького

На згадку про видатного одесита Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси приспустили прапори з траурними стрічками

В Одесі неділю, 7 листопада, оголосили днем жалоби через смерть письменника-сатирика, народного артиста України та почесного громадянина міста Михайла Жванецького.

Про це йдеться на сайті Одеської міської ради.

Там зазначили, що на згадку про видатного одесита Жванецького на будівлях його рідного міста Одеси приспустили прапори з траурними стрічками.

Відповідне розпорядження про оголошення дня жалоби на честь письменника підписав мер міста Геннадій Труханов.

Михайло Жванецький — письменник-сатирик і виконавець власних літературних творів, кіносценарист, телеведучий, актор. Народився 6 березня 1934 року в Одесі, виступав на сцені з 1960-х років.

Він писав монологи та мініатюри, з якими виступав на сцені і телебаченні. Жванецький — автор збірок Моя Одеса, Рік за два, а також п’ятитомного Зібрання творів.

Народний артист України.

Нагадаємо, 6 листопада помер відомий письменник-сатирик, гуморист Михайло Жванецький.

Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України.

У березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.