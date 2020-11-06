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    Помер відомий сатирик Михайло Жванецький

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    <span>Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі</span> - Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
    Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі

    Михайлу Жванецькому було 86 років

    Помер відомий письменник-сатирик і виконавець своїх творів Михайло Жванецький. Йому було 86 років. Про це повідомляє телеканал «Дождь» із посиланням на близьких друзів Жванецького.

    На початку жовтня повідомлялося, що 86-річний одесит Жванецький вирішив піти зі сцени та відмовитися від кар'єри артиста. Він планував писати книги, але не виступати з монологами і мініатюрами.

    За його словами, артистам потрібно мати мужність, щоб вчасно піти зі сцени.

    Михайло Жванецький народився 6 березня 1934 року в Одесі.

    Гуморист закінчив Одеський національний морський університет. Працював в Одеській обласній філармонії і в студентські роки почав писати мініатюри та монологи.

    Пізніше працював у Театрі естради імені Райкіна в Санкт-Петербурзі на посаді завідувача літературної частини, а згодом заснував Московський театр мініатюр, очільником був донедавна.

    У 1999 році він отримав звання народного артиста України, а вже за два роки став заслуженим діячем мистецтв Росії. .

    Міністерство культури України внесло його в «білий список» виконавців, які підтримують територіальну цілісність України. У  березні 2014 року Жванецький підписав звернення російських діячів культури проти окупації Криму.

    Одеса смерть артист
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