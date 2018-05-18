У Молдові п'яних водіїв відправлятимуть в морг на громадські роботи

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За рік у Молдові стається близько 5 тисяч ДТП, 12% з яких трапляються з вини п'яних водіїв

Уряд Республіки Молдова затвердив пропозиції нацради з безпеки дорожнього руху про посилення покарання для водіїв, яких спіймали п'яними за кермом.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп під час засідання Ради, повідомляє Укрінформ.

«На жаль, статистичні дані свідчать про те, що найважчі дорожньо-транспортні пригоди відбуваються у нас з вини п'яних водіїв. Практика також показала, що штрафи за водіння автомобіля у нетверезому стані - не найефективніша міра боротьби з цим небезпечним феноменом. У зв'язку з цим було розроблено новий комплекс заходів з посилення покарання для любителів сідати за кермо автомобіля у нетверезому стані», - зазначив Філіп.

Серед запропонованих Національною радою заходів - негайне вилучення водійського посвідчення з подальшим позбавленням права водіння автомобілем терміном на чотири роки. Після закінчення цього терміну водіям доведеться перескладати іспити для отримання нових водійських прав.

Запропоновано було також призначати п'яним водіям, з вини яких було здійснено ДТП, покарання у вигляді 240 годин громадських робіт (прибирання кладовищ, вулиць міст, робота у моргах).

Нововведеннями передбачено, що автомобілі, за кермом яких знаходилися нетверезі водії, заганятимуться на штрафні майданчики (процедура коштуватиме 25 євро плюс 2,5 євро за кожну годину перебування автомобіля на майданчику).

Згідно з оприлюдненими на засіданні Ради даними, тільки за рік у країні відбуваються близько 5 тисяч ДТП, 12% з яких трапляються з вини п'яних водіїв. Тільки у 2017 році нетверезі водії скоїли близько 600 ДТП, в результаті яких загинуло 50 осіб, у тому числі й неповнолітніх дітей.