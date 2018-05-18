Поліція затримала злочинну групу «сканеристів», які пограбували вінничанина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 травня у Вінниці оперативники управління карного розшуку затримали злочинну групу з двох осіб, які викрали з автомобіля на автостоянці грошові кошти

Автівку зловмисники відкрили за допомогою сканування електронного сигналу замка автомобіля «Mitsubischi Pajero Sport». Наразі двох іноземців перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території області.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Власник автомобіля «Мітцубісі», який залишив авто на стоянці поблизу автосалону, помітив, як двоє невідомих йому чоловіків відкрили його іномарку. Він намагався їх наздогнати разом з працівниками автосалону, але марно. Потерпілий, у якого з салону автомобіля викрали 100 євро, 400 доларів США та 5 тисяч гривень подзвонив в поліцію.

За словами начальника УКР ГУНП у Вінницькій області Андрія Дамзіна, орієнтування на автомобіль злочинців передали усім мобільним екіпажам поліції. Поліцейські затримали зловмисників на території Калинівського району.

У них вилучено автомобіль «Volkswagen T5», на якому вони пересувалися, та інші речові докази злочинної діяльності.

Двох зловмисників віком 46 та 40 років, які постійно проживають на території Грузії, та тимчасово перебувають в Україні, затримано в процесуальному порядку. Слідством проводяться процесуальні дії для оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 186 КК України (грабіж) . Таке правопорушення карається ув’язненням терміном до шести років. Затриманих перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території області.