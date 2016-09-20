«Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття

В експозиції знайшли своє місце більше сотні іграшок

Виставку різдвяних і новорічних іграшок минулого століття під назвою «Різдвяні дива» організував в Одесі Музей ляльок та іграшок. Про це повідомляє «Думская». В експозиції, яку можна побачити на Катерининській, 64, знайшли своє місце більше сотні іграшок. Тут є Лускунчик, Солдат і Ангел, Різдвяна піраміда з вертепом,



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фото: Думская

В експозиції знайшли своє місце більше сотні іграшок

Виставку різдвяних і новорічних іграшок минулого століття під назвою «Різдвяні дива» організував в Одесі Музей ляльок та іграшок. Про це повідомляє «Думская».

В експозиції, яку можна побачити на Катерининській, 64, знайшли своє місце більше сотні іграшок. Тут є Лускунчик, Солдат і Ангел, Різдвяна піраміда з вертепом, десятки різних ляльок і звіряток, а також книги про іграшки та їх виготовлення.

Деякі експонати виготовлені всесвітньо відомими фірмами, такими як німецька Althans або англійська Merrythought.

Для відвідувачів щодня проводять майстер-класи з виготовлення іграшок своїми руками. Так, на 28 грудня запланований майстер-клас розпису іграшок, зроблених за канонами столітньої давності. Учасникам майстер-класу роздадуть заготовки, яким вони будуть надавати колір під керівництвом майстра Олександри Наяти.

Виставка іграшок працює до 15 січня (крім 31.12-03.01 і 07.01) з 11 до 17 години. Вхід безкоштовний.