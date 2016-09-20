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    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття

    В експозиції знайшли своє місце більше сотні іграшок
    Виставку різдвяних і новорічних іграшок минулого століття під назвою «Різдвяні дива» організував в Одесі Музей ляльок та іграшок. Про це повідомляє «Думская». В експозиції, яку можна побачити на Катерининській, 64, знайшли своє місце більше сотні іграшок. Тут є Лускунчик, Солдат і Ангел, Різдвяна піраміда з вертепом,
    • Сьогодні, 18:40
    • Розсилка
    фото: Думская

    В експозиції знайшли своє місце більше сотні іграшок

    Виставку різдвяних і новорічних іграшок минулого століття під назвою «Різдвяні дива» організував в Одесі Музей ляльок та іграшок. Про це повідомляє «Думская».

    В експозиції, яку можна побачити на Катерининській, 64, знайшли своє місце більше сотні іграшок. Тут є Лускунчик, Солдат і Ангел, Різдвяна піраміда з вертепом, десятки різних ляльок і звіряток, а також книги про іграшки та їх виготовлення.

    Деякі експонати виготовлені всесвітньо відомими фірмами, такими як німецька Althans або англійська Merrythought.

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    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    «Різдвяні дива»: в Одесі влаштували виставку іграшок минулого століття
    фото: Думская

    Для відвідувачів щодня проводять майстер-класи з виготовлення іграшок своїми руками. Так, на 28 грудня запланований майстер-клас розпису іграшок, зроблених за канонами столітньої давності. Учасникам майстер-класу роздадуть заготовки, яким вони будуть надавати колір під керівництвом майстра Олександри Наяти.

    Виставка іграшок працює до 15 січня (крім 31.12-03.01 і 07.01) з 11 до 17 години. Вхід безкоштовний.

     

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