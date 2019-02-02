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    Самотнє левеня знову гуляло одеською вулицею

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    На левеняті немає ошийників - Самотнє левеня знову гуляло одеською вулицею
    На левеняті немає ошийників
    Фото: dumskaya.net

    Фото левеняти були опубліковані в соцмережах

    Одесити помітили левеня, що самотнє гуляло містом. Про це пише видання «Думська» у суботу з посиланням на очевидців.

    Фото левеняти були опубліковані в соцмережах.

    «Маленький хижак без будь-яких нашийників і повідків прогулювався неподалік від житлового комплексу на Французькому бульварі».

    Зазначимо, в кінці минулого року самотнього левеня вже бачили в цьому районі.

    Нагадаємо, у Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув двох кошенят з 12 поверху.

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