Самотнє левеня знову гуляло одеською вулицею
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Розсилка
На левеняті немає ошийників
Фото: dumskaya.net
Фото левеняти були опубліковані в соцмережах
Одесити помітили левеня, що самотнє гуляло містом. Про це пише видання «Думська» у суботу з посиланням на очевидців.
Фото левеняти були опубліковані в соцмережах.
«Маленький хижак без будь-яких нашийників і повідків прогулювався неподалік від житлового комплексу на Французькому бульварі».
Зазначимо, в кінці минулого року самотнього левеня вже бачили в цьому районі.
Нагадаємо, у Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув двох кошенят з 12 поверху.