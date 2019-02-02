Самотнє левеня знову гуляло одеською вулицею



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На левеняті немає ошийників Фото: dumskaya.net

Фото левеняти були опубліковані в соцмережах

Одесити помітили левеня, що самотнє гуляло містом. Про це пише видання «Думська» у суботу з посиланням на очевидців.

Фото левеняти були опубліковані в соцмережах.

«Маленький хижак без будь-яких нашийників і повідків прогулювався неподалік від житлового комплексу на Французькому бульварі».

Зазначимо, в кінці минулого року самотнього левеня вже бачили в цьому районі.

Нагадаємо, у Харкові чоловік у стані алкогольного сп'яніння викинув двох кошенят з 12 поверху.