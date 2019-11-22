СБУ: Чиновники одеської мерії привласнили 100 млн грн (фото, відео)



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Фото: пресцентр СБУ

Керівництво департаментів мерії Одеси штучно створило кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою

Співробітники Служби безпеки України викрили факт заволодіння коштами міського бюджету посадовцями Одеської міськради та комунального підприємства. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що чиновники міськради у змові з комерційними структурами привласнили майже 100 млн грн під час погашення кредитної заборгованості комерційному банку.

Зловмисники штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою.

Право вимоги на борги у банку викупила приватна фірма афілійована з чиновниками мерії. Після цього комерсанти, завищивши суму заборгованості на 100 млн грн, звернулися до мерії із вимогою її погашення.

Рішення щодо оплати завищеного боргу приймалося на основі недостовірних матеріалів, свідомо підготовлених посадовцями кількох департаментів мерії.

Потім бюджетні гроші були привласнені учасниками оборудки. Правоохоронці проводять слідчі дії у приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради та фірм, причетних до протиправної діяльності, для виявлення речових доказів.

Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Операція проводилась спільно з прокуратурою Одеської області.