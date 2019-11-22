Громадянин однієї з країн ЄС намагався вивезти комплектуючі для бронетанкової техніки на 400 тис. грн



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Фото: пресцентр СБУ

В автомобілі іноземця виявили дизельний двигун, який використовується для комплектування бойових бронемашин

Контррозвідники Служби безпеки України блокували протиправну діяльність громадянина однієї з країн ЄС, який намагався незаконно перемістити через державний кордон до Європи товари військового призначення для бронетанкової техніки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У пункті пропуску «Шегині» Львівської митниці оперативники СБ України виявили в автомобілі під керуванням іноземця дизельний двигун, який використовується для комплектування бойових бронемашин.

Орієнтовна вартість обладнання, що вивозилось з приховуванням від митного контролю та без відповідних дозвільних документів, становить майже 400 тис. грн.

Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення іноземцем злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема для встановлення причетності до оборудки громадян України.