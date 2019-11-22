СБУ проводить обшуки в Адміністрація морських портів України

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Чиновників підозрюють в масштабній корупційній схемі у 55 млн грн

Служба безпеки України спільно з Генпрокуратурою блокувала масштабну корупційну схему, організовану чиновниками одеської філії держпідприємства «Адміністрація морських портів України».

Про це інформує пресслужба СБУ, повідомляє «Главком».

«Оперативники та слідчі спецслужби встановили факт привласнення посадовцями філії та комерційною структурою майже 55 мільйонів гривень бюджетних коштів. Оборудка була здійснена під час реконструкції одного із причалів Одеського морського порту вартістю близько 1 мільярда гривень», - йдеться у повідомленні.