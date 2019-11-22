Столичні правоохоронці завершили слідство щодо фейкових представництв Tesla



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Двоє осіб утворили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії Tesla Motors Inc Фото: прокуратура

Підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн грн

Прокуратурою Києва спільно з Голосіївським управлінням поліції та СБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної діяльності двох осіб, які діяли від фейкового представництва компанії Tesla Motors Inc, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 та ч.2 ст.209 КК України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За версією слідства, вказані особи у період з 2017-го по 2019 рік утворили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії Tesla Motors Inc, використавши при цьому схожі назви. Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації Tesla, а також автомобілів цієї марки.

У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали.

За період реалізації шахрайської схеми підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

На даний момент підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно до вимог ст.290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду.