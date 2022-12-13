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Здавав «вагнерівцям» позиції ЗСУ: в Одесі викрито російського агента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Здавав «вагнерівцям» позиції ЗСУ: в Одесі викрито російського агента
У поле зору окупантів потрапив через свою деструктивну активність у соцмережах
СБУ

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення

Служба безпеки України затримала ще одного агента спецслужб РФ в результаті контрдиверсійних заходів на півдні України. На його телефоні виявлено електронні карти з «цілями» повітряних ударів ворога по українському узбережжю Чорного моря. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Викрито контакти зловмисника із штабом російської приватної військової компанії «Вагнер» та московського ОМОНу (спецпідрозділу Росгвардії, який бере активну участь у війні проти України)», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ворожий поплічник збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси. Насамперед його цікавили місця дислокації та особливості маскування українських підрозділів берегової оборони. Крім цього він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони обласного центру.

«Розвідувальна інформація потрібна була агресору для планування, підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по міській інфраструктурі. Однак, СБУ зірвала плани окупантів. Співробітники української спецслужби своєчасно викрили ворожого агента, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі закритих відомостей до РФ», – зазначає відомство.

Слідство встановило, що зрадником виявився місцевий житель, якого спецслужби РФ завербували після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору окупантів потрапив через свою деструктивну активність у соцмережах, де закликав підтримати збройну агресію проти України та виправдовував воєнні злочини рашистів.

Здавав «вагнерівцям» позиції ЗСУ: в Одесі викрито російського агента фото 1

Для збору розвідінформації агент особисто виходив на місцевість, приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив їх фотофіксацію. Отримані дані пересилав ворогу у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині СБУ затримала організаторів референдуму з «приєднання» до РФ.

Теги: ЗСУ Одеса СБУ росія війна окупанти зрада озброєння

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