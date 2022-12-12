СБУ оприлюднила імена підсанкційних служителів Московської церкви: список

Під нові «церковні санкції» РНБО потрапили ще 7 кліриків УПЦ (МП)

Служба безпеки України опублікувала новий список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і 11 грудня були затверджені Президентом Володимиром Зеленським, повідомляє ">пресслужба СБУ.

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Загалом йдеться про 7 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, мова про:

митрополита Луганського і Алчевського Пантелеймона (Поворознюка),

митрополита Запорізького і Мелітопольського Луку (Коваленка),

архімандрита Запорізької єпархії Іоанна (Прокопенка),

архімандрита Херсонської єпархії Алексія (Федорова),

митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича),

митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія (Єгоренка),

єпископа Костянтинівського Паїсія (Шинкарьова).

Що вчинили фігуранти санкційних списків?

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погодилися на співпрацю з окупаційною владою,

просувають проросійські наративи,

виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Вказаним особам на 5 років заблокували активи, обмежили торговельні операції, заблокували виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію санкції проти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб.

Крім того, Україна запустила процедуру заборони УПЦ МП. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що гарантуватиме Україні духовну незалежність.

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1 грудня Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій.