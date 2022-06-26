Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинула дівчинка (фото)

52-річний іноземець на Audi не впорався з керуванням і допустив зіткнення з ВАЗ

На трасі Київ – Одеса біля села Воробіївка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Одеської області.

За попередніми даними, 52-річний іноземець, прямуючи на Audi в бік Одеси, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з ВАЗ, що рухався в попутному напрямку.

У салоні автомобіля ВАЗ була родина з Березівщини: чоловік із дружиною віком 61-ти та 62-х років і їхня 15-річна донька.

Дитина загинула. Її батьків із травмами різного ступеня тяжкості доправили до лікарні.

Громадянину іноземної держави медичну допомогу надали на місці аварії.

На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Встановлюються повні обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 17 червня в селі Велика Димерка Вишгородського району Київщини 29-річний водій Opel збив восьмирічну дівчинку.