Смертельна пожежа у «Вікторії»: у дитячому таборі працювали «мертві душі»



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Дитячий табір «Вікторія» в Одесі

Заступник директора комплексу «Вікторія» Ланіна частково визнала провину

В Одесі частково визнала свою вину обвинувачувана в розтраті 120 тис. грн бюджетних коштів Тетяна Ланіна - заступник директора спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія», в якому в 2017 році внаслідок пожежі загинули троє дітей.

Як повідомляє «Уніан», Ланіна частково визнала вину в ході сьогоднішнього засідання Київського районного суду Одеси, де зачитувався обвинувальний акт.

Згідно з обвинувальним актом, Ланіна і екс-директор табору «Вікторія» Петрос Саркісян, вступивши в змову і, використовуючи службове становище, вносили в табель робочого часу недостовірні відомості. В результаті вони привласнили понад 122 тис. грн. Дії чиновників підпадають під ч. 1 ст. 366 і ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Саркісян також обвинувачується в порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 270 КК України). Ланіна свою вину визнала частково, Саркісян вину заперечує, заявивши, що не бажає «бути цапом-відбувайлом».

За його словами, він не знав про недостовірні відомості у відомостях. При цьому екс-директор стверджує, що цілком довіряв Ланіній, а згадані вище кошти нібито йшли на доплати іншим вихователям.

Наступне засідання у справі має відбутися 25 вересня.

Нагадаємо, масштабна пожежа у таборі «Вікторія» сталася у ніч на 16 вересня 2017 року. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дівчаток загинули.