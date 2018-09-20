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    Екс-директор табору «Вікторія» заявив, що не хоче бути «цапом-відбувайлом»

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    Екс-директор табору «Вікторія» заявив, що не хоче бути «цапом-відбувайлом»

    За словами Саркісяна, у державного обвинувачення немає жодних доказів щодо його винуватості згідно зі статтею 270 КК

    Відсторонений директор табору «Вікторія» Петрос Саркісян заявив, що прокуратура намагається всю провину за пожежу у таборі «Вікторія» почепити на нього.

    Про це він 20 вересня повідомив журналістам після судового засідання.

    За словами Саркісяна, у державного обвинувачення немає жодних доказів щодо його винуватості згідно зі статтею 270 КК України.

    «Вони це розуміють, але коло винуватців пожежі у таборі значно більше. Це або некомпетентність або…я залишаю три крапки, аби ви змогли самостійно здогадатися, чому вони більше нікого не хочуть притягнути до відповідальності», - зауважив Саркісян.

    Крім того, він зазначає, що його доля провини у трагедії, що сталася, теж є, адже він був директором закладу, і на нього були покладення певні права та обов’язки.

    «У цій справі задіяно чимало високопоставлених осіб, але зробили найбільше винним мене. Але я впевнений, що справедливість переможе, і правда випливе. Я не хочу бути «цапом-відбувайлом», - сказав Саркісян.

    Директор табору розказав, що нині експерти знаходять кістки загиблої дівчинки родини Арпентій. Її рештки рік пролежали на згарищі, а тому постає питання чи дійсно кваліфіковано було проведено розслідування. У свою чергу, адвокат зі сторони батьків Тетяна Сягровець зауважила, що результати експертизи ідентифікують, чиї це рештки та чи дійсно вони належать загиблим дівчаткам.

    Нагадаємо, масштабна пожежа у таборі «Вікторія» сталася у ніч на 16 вересня 2017 року. Загорівся двоповерховий дерев'яний корпус, в якому знаходилися 42 дитини. Троє дівчаток загинули.

    Джерело: УНН

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