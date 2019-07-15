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    Співробітницю Ізмаїльського СІЗО підозрюють у корупції

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    Співробітницю Ізмаїльського СІЗО підозрюють у корупції

    Прокуратура повідомила про підозру співробітнці Ізмаїльського СІЗО у корупції

    Прокурори обласної прокуратури повідомили про підозру співробітнику державної установи «Ізмаїльський слідчий ізолятор» у скоєнні корупційного злочину. Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    З’ясовано, що молодший інспектор Ізмаїльського СІЗО систематично отримує хабарі за передачу коштів та засобів зв’язку особам, які перебувають під вартою в установі.

    У п’ятницю, 12 липня, прокуратура Одещини спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Миколаєві, та управлінням СБУ в області, викрили співробітницю під час чергового отримання неправомірної вигоди.

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    Співробітницю Ізмаїльського СІЗО підозрюють у корупції
    Співробітницю Ізмаїльського СІЗО підозрюють у корупції

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють співробітники Територіального управління ДБР у м. Миколаєві (ч. 3 ст. 368 КК України).

     

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