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    Стала відома причина загибелі військового Кандалюка з Одещини

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    Віктор Кандалюк -&nbsp;перший житель Южного, який поліг на&nbsp;фронті російсько-української війни - Стала відома причина загибелі військового Кандалюка з Одещини
    Віктор Кандалюк - перший житель Южного, який поліг на фронті російсько-української війни

    Як показав розтин, куля калібру 7,62 потрапила під пахву бійцю, вразила легені, і серце не витримало больового шоку

    Солдат 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, житель Южного (Одеська область) Віктор Кандалюк загинув від кулі снайпера, а не від серцевого нападу.

    Про це повідомляє «Думская» з посиланням на офіцера бригади полковника Олега Сидоренка.

    «Як показав розтин, куля калібру 7,62 потрапила під пахву, вразила легені, і серце не витримало больового шоку. Вчора, коли тіло щойно витягли з спостережного пункту, вхідний отвір одразу не помітили», - цитує видання слова полковника.

    Прощання з Віктором Кандалюком відбудеться 10 серпня в  рідному місті.

    «Віктор Кандалюк - перший житель Южного, який поліг на фронті російсько-української війни», - додає видання.

    За інформацією ЗМІ, до військової служби він працював електрогазозварювальником у порту «Южний». У Кандалюка залишилися мати і маленький син.

    Нагадаємо, раніше «Думська» повідомляла, що на фронті у 34-річного чоловіка зупинилося серце, коли він перебував на спостережному пункті.

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