Стала відома причина загибелі військового Кандалюка з Одещини



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Віктор Кандалюк - перший житель Южного, який поліг на фронті російсько-української війни

Як показав розтин, куля калібру 7,62 потрапила під пахву бійцю, вразила легені, і серце не витримало больового шоку

Солдат 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, житель Южного (Одеська область) Віктор Кандалюк загинув від кулі снайпера, а не від серцевого нападу.

Про це повідомляє «Думская» з посиланням на офіцера бригади полковника Олега Сидоренка.

«Як показав розтин, куля калібру 7,62 потрапила під пахву, вразила легені, і серце не витримало больового шоку. Вчора, коли тіло щойно витягли з спостережного пункту, вхідний отвір одразу не помітили», - цитує видання слова полковника.

Прощання з Віктором Кандалюком відбудеться 10 серпня в рідному місті.

«Віктор Кандалюк - перший житель Южного, який поліг на фронті російсько-української війни», - додає видання.

За інформацією ЗМІ, до військової служби він працював електрогазозварювальником у порту «Южний». У Кандалюка залишилися мати і маленький син.

Нагадаємо, раніше «Думська» повідомляла, що на фронті у 34-річного чоловіка зупинилося серце, коли він перебував на спостережному пункті.