Чиновники Білого дому розкрили симптоми коронавірусу Трампа
На цей час глава Білого дому досяг «неймовірних покращень»
Стан здоров’я президента США Дональда Трампа дійсно погіршився в п’ятницю, 2 жовтня. Це підтвердив Fox News глава апарату співробітників Білого дому Марк Медоуз.
За його словами, вранці американський лідер відчував серйозне нездужання. «Ми були дуже стурбовані з цього приводу. У нього була висока температура, а рівень кисню в його крові різко знизився», – зізнався чиновник.
На цей момент глава Білого дому досяг «неймовірних поліпшень»: у нього немає підвищеної температури, а показник насиченості крові киснем знаходиться в нормі. «Я дуже, дуже оптимістичний, ґрунтуючись на поточних результатах. Лікарі сказали, що в найближчі 48 годин він все ще не поза небезпекою», – підсумував Медоуз.
Раніше лікар Трампа Шон Конлі заявив, що медики оцінюють стан президента з обережним оптимізмом. За його словами, поки що рано говорити, що найгірше позаду. Американський лідер прийняв другу дозу експериментального препарату ремдесівір.
Зазначимо, у суботу ввечері телеканал CNN також повідомив, що наступні 48 годин будуть критичними для хворого на Covid-19 Трампа.
Нагадаємо, у суботу лікар президента США Дональда Трампа розповів, що американський лідер почуває себе добре.
Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.
Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.
Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.