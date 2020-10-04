Приходьте, ми і вам заплатимо 300%. Директорка Київської лікарні звернулась до тих, хто не вірить у коронавірус



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Мостепан зазначає, що їй шкода, що населення обвинувачує медиків у всьому

«Медиків сьогодні модно у всьому обвинувачувати», – обурена Тетяна Мостепан

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан обурена ставленням людей, які не вірять у коронавірус та запропонувала особисто відвідати лікарні, які заповнені Covid-19.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що більшість людей нехтують безпекою, а тим, хто не вірить в захворювання коронавірусу, пропонує одягнути спеціальний одяг та прийти попрацювати до лікарні.

«Внаслідок карантину, у нас не пішла так стрімко хвиля інфікування, як це було у Західній Європі. Люди дивилися на своє оточення. Мовляв, в тебе хтось захворів? Ні. В мене також. Значить хвороби не існує, або вона не небезпечна, немає такого, що кожен другий захворів. А значить, це змова. Не знаю, кому вигідні ця конспірологія про всесвітню змову, Білла Гейтса, якусь іншу дурню. Коли люди кажуть, що не вірять, то з ними розмова проста. Я відповідаю: одягайте костюми, приходьте попрацюйте з нами, особливо в реанімації, де хворі не підійматися, вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. А треба ж судно поміняти хворому, помити людину, підняти її. Ми можемо брати таких людей волонтерами. Заходь, якщо ти не боїшся. Не віриш? То попрацюй і за пів години віра повернеться», – зазначає лікарка.



Крім того, Мостепан зазначає, що їй шкода, що населення обвинувачує медиків у всьому.



«З самого початку епідемії відчувалося погане ставлення. Були ситуації, пов’язані з транспортним колапсом, коли наших медичних сестер, які їхали з області, до електрички... Їх виганяли, кричали, що ви заразні, бо ви у «ковідному» шпиталі працюєте. Ми таке цькування теж пережили. Тепер є розмови, мовляв, лікарі приписують собі, що борються з Covid для того, щоби отримати надбавку до заробітної плати. То кажу всім, приходьте, ми і вам заплатимо. У нас не вистачає рук!», – пояснює лікарка.



Також, Мостепан вважає, що таке ставлення до лікарів – велика проблема на рівні держави.



«Якщо в Італії, Китаї медичних працівників проводжали з аплодисментами, в Китаї на коліна ставали після епідемії, то в нас спочатку не підходьте, бо ви заразні, потім вам платять, тому ви приписуєте все, що завгодно. Мабуть, комусь це також вигідно, аби нас цькували. Але ж показник здоров’я нації, середня тривалість життя – основні показники успішності країни», – нагадує лікарка.

Нагадаємо, що у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять у коронавірус.