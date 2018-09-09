Свідки ледь не влаштували самосуд гонщику, що скоїв смертельну ДТП в Одесі



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ДТП в Одесі

Гонщика, який скоїв смертельну ДТП в Одесі, побили

Водія, який ввечері 8 вересня скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Одесі, побили свідки аварії. Про це повідомила «Думська».

За її даними, це сталося ще до приїзду поліції.

У ДТП водій не постраждав.

Нагадаємо, аварія сталася у суботу ввечері на Фонтанській дорозі. Водій автомобіля BMW, рухаючись на великій швидкості, скоїв зіткнення з автомобілем Skoda. В результаті зіткнення автівки відкинуло в різні сторони узбіччя, де в цей час знаходилися перехожі.

Спочатку повідомлялося, що в результаті ДТП п’ятеро осіб травмовано та двоє - загинули. Згодом ЗМІ повідомили, що третя особа померла в кареті швидкої допомоги. Пізніше було спростовано інформацію про третю жертву.

Ймовірного винуватця смертельної ДТП в Одесі затримано в порядку статті 208 КПК України.

Винуватця ДТП звати Олег, він відомий у місті вуличний гонщик.

ЗМІ знайшли сторінку водія в соціальній мережі «ВКонтакте». Журналісти наводять фотографії з неї, де стрілка на спідометрі BMW M5 (E39) перебуває далеко за позначкою 200 км/год, а Олег у дописі скаржиться, що розігнатися ще більше йому не дозволяє автоматичний обмежувач.

При цьому фото оформлене, як зроблене в межах міста Одеса. Також на сторінці є багато відеозаписів гонок вулицями за участі власника машини.