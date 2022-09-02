Труханов привітав одеситів цитатою із забороненого російського серіалу (відео)

Мер записав до дня міста Одеси звернення, яке викликало скандал

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 2 вересня привітав одеситів із Днем міста. Він записав звернення, додавши в нього цитату із російського серіалу «Ліквідація». Відео він оприлюднив у своєму Facebook.

На початку звернення до одеситів міський голова говорив українською мовою, але водночас місто він називав «Адеса». У коментарях за це йому зробили зауваження.

Потім Труханов звернувся до загарбників жаргоном із російського серіалу «Ліквідація»:

«Стикайте, идиоты, мишигирские фуцины, здесь вас ждет только бенина мама, известная своей отзывчивостью… Вас так дико затошнило на нервы, что вам пишут прогулы на кладбище», – сказав мер Одеси.

Під відео з промовою Труханова користувачі мережі активно почали писати коментарі та висловлювати обурення у бік мера Одеси за такий пасаж. Дійшло навіть до досить гострих висловлювань.

Скандальний серіал «Ліквідація» – це російський багатосерійний фільм, в основі сюжету якого лежить боротьба радянської влади проти бандформувань в Одесі в 1946 році – після Другої світової війни. В Україні фільм заборонений до показу із 31 жовтня 2014 року через незаконні дії актора багатосерійника Михайла Пореченкова. Окрім того, у стрічці підозрюють присутність українофобії.

Нагадаємо, днями Труханов проігнорував скандал навколо пам'ятника Катерині ІІ. Мер Одеси говорив: вважає, що у питанні демонтажу пам'ятника Катерині II не варто поспішати. Мовляв, очільник міста проти знесення пам'ятників чи статуй. Він сказав, що «навіть якщо ми зруйнуємо пам'ятники, історія не зміниться». Труханов зазначив, що знає про петицію щодо знесення пам'ятника, які зібрали достатню кількість голосів для розгляду президентом.

Також 29 серпня після скандалу в ЗМІ Труханов пояснив свою позицію щодо переговорів з РФ.