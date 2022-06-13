Труханов нарешті взявся за декомунізацію Одеси

Труханов: «Ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, що сьогодні намагається стерти наше місто»

Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував перейменувати вулиці і площі міста, названих на честь держави-агресора або російських діячів. Про це Труханова написав у Facebook.

Труханов вважає, що потрібно перейменувати такі вулиці, як Новомосковська, Бородинська, Курська, Воронезька, Чапаєва.

Також він зазначив, що у 24 одеських вулиць немає назв українською мовою – вони мають бути перекладені. Ще 19 вулиць повинні отримати нові назви, оскільки пов'язані з комуністичним і тоталітарним режимом.

«Одеса понесла свої втрати у цій війні. І ми не бажаємо мати нічого спільного з державою, що сьогодні намагається стерти наше місто, нашу країну з лиця Землі. Мова йде про назви одеських вулиць, які ніяк не пов’язані з історією Одеси», – наголосив він.

Мер Одеси вважає, що в місті має з'явитися вулиця Героїв Маріуполя та площа Великої Британії. А на місці скверу Воїнів АТО слід зробити великий меморіал, де буде увічнено імена всіх одеситів, які захищали свою країну.

Тим часом столична влада вирішила призупинити процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів. До слова, Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.