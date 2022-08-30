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Труханов проігнорував скандал навколо пам'ятника Катерині ІІ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Труханов проігнорував скандал навколо пам'ятника Катерині ІІ
В Одесі височіє постамент російської правительки, яка знищила Запорізьку Січ
фото: prostir.co.ua

Переговорам – ні, Катерині – так: одеський мер жодним словом не згадав про скандальний постамент 

Мер Одеси Геннадій Труханов хоч і заперечив, що виступає за переговори із Росією, однак повністю проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській цариці Катерині ІІ.  

Нагадаємо, напередодні стало відомо, буцімто Труханов виступає за переговори із Росією. Про це наче йшлося в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Також у згаданому інтерв'ю мер Одеси говорив: вважає, що у питанні демонтажу пам'ятника Катерині II не варто поспішати. Мовляв, очільник міста проти знесення пам'ятників чи статуй. Він сказав, що «навіть якщо ми зруйнуємо пам'ятники, історія не зміниться». Труханов зазначив, що знає про петицію щодо знесення пам'ятника, які зібрали достатню кількість голосів для розгляду президентом. 

Спростовуючи інформацію щодо закликів до перемовин з країною-териристкою, Труханов ні словом не згадав про пропозицію знести пам'ятник цариці, яка знищила Запорізьку Січ. 

Труханов проігнорував скандал навколо пам'ятника Катерині ІІ фото 1

 

Водночас в мережі вже жартують, що Труханов надто прихильний до пам'ятника Катерині ІІ.

Труханов проігнорував скандал навколо пам'ятника Катерині ІІ фото 2

Нагадаємо, 29 серпня після скандалу в ЗМІ Труханов пояснив свою позицію щодо переговорів з РФ.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов виступив проти перейменування вулиці Пушкінської в місті

Перед цим Труханов запропонував перейменувати вулиці і площі міста, названі на честь держави-агресора або російських діячів. 

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Теги: Одеса Геннадій Труханов

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