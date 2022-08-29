Переговори з Росією. Труханов після скандалу пояснив свою позицію

Трухав категорично заперечив, що виступає за переговори з РФ

Переговори можливі лише після того, як росіяни залишать територію України

Мер Одеси Геннадій Трухав категорично заперечив, що виступає за переговори із Росією. Про це він написав у Facebook.

Мер Одеси назвав «вкидами» інформацію про його заяву щодо необхідності переговорів із Росією.

«Ціла низка українських ЗМІ передрукували російське вкидання. Цитую російські новинні агенції: «Мер Одеси Геннадій Труханов закликав вести переговори з Росією». Вимушений офіційно заявити, що це є брехнею від першого до останнього слова. Можу лише з задоволенням зазначити, що ЗМІ кремлівських окупантів вдаються до фейків, мета яких очевидна – схилити Україну до переговорів», – написав Труханов.

Труханов зауважив, що переговори можливі лише після того, як росіяни залишать територію України.

«Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого - окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної Перемоги. Усі переговори - після того, як росіяни покинуть нашу землю», – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera Труханов висловив думку, що Україні потрібно вести переговори з Росією та шукати компроміси.

Труханов наголосив, що на кону життя мільйонів людей, тому необхідно домовлятися з Росією та «поступово шукати компроміси». Зокрема, йдеться про майбутнє окупованого Росією Криму.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може вести переговори з Російською Федерацією, оскільки вона ставить ультиматуми.

Додамо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.