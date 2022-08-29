Переговори з Росією. Труханов після скандалу пояснив свою позицію
Переговори можливі лише після того, як росіяни залишать територію України
Мер Одеси Геннадій Трухав категорично заперечив, що виступає за переговори із Росією. Про це він написав у Facebook.
Мер Одеси назвав «вкидами» інформацію про його заяву щодо необхідності переговорів із Росією.
«Ціла низка українських ЗМІ передрукували російське вкидання. Цитую російські новинні агенції: «Мер Одеси Геннадій Труханов закликав вести переговори з Росією». Вимушений офіційно заявити, що це є брехнею від першого до останнього слова. Можу лише з задоволенням зазначити, що ЗМІ кремлівських окупантів вдаються до фейків, мета яких очевидна – схилити Україну до переговорів», – написав Труханов.
Труханов зауважив, що переговори можливі лише після того, як росіяни залишать територію України.
«Щоб уникнути подальших ідіотських маніпуляцій, вимушений коротко повторити ті ж слова, які я говорю з 24 лютого - окупанти мають бути вигнані з усієї території нашої країни. Ми будемо боротись до нашої остаточної Перемоги. Усі переговори - після того, як росіяни покинуть нашу землю», – додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera Труханов висловив думку, що Україні потрібно вести переговори з Росією та шукати компроміси.
Труханов наголосив, що на кону життя мільйонів людей, тому необхідно домовлятися з Росією та «поступово шукати компроміси». Зокрема, йдеться про майбутнє окупованого Росією Криму.
Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не може вести переговори з Російською Федерацією, оскільки вона ставить ультиматуми.
Додамо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
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