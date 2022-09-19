Труханов зробив неочікувану пропозицію, щодо пам'ятників Катерині II та Суворову

«В Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого»

Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я проти того, щоб підходити до своєї історії вибірково. Виморювання та забуття свого минулого, згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому. Історію потрібно не вимарювати, а переосмислювати», – пише Труханов.

Мер Одеси навів як приклад сучасну Росію, де, за його словами, старанне виморювання своєї історії довело «народ, який «переміг фашизм», до того, що в XXI столітті він став його офіційним наступником.

«Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого». Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси. Наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни», - додав він.

Разом з тим Труханов, що важливо показати майбутнім поколінням українців, яким важким був шлях до «здобуття свободи та незалежності України». Апофеозом цієї боротьби має стати перемога України у російсько-українській війні.

Труханов закликав противників і прихильників пам'ятників імперцям взяти участь в онлайн-консультаціях з місцевою владою та висловити свою позицію у демократичний спосіб.

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.