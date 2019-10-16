Тюремники пояснили «загадкові смерті» ув'язнених в одеському СІЗО



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За всіма фактами відкрито кримінальні провадження

В Одеському слідчому ізоляторі за три тижні померли четверо ув'язнених, один з яких наклав на себе руки.

Випадки сталися в період з 20 вересня по 10 жовтня, повідомили у Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції.

«З них три біологічні смерті і один випадок самогубства», - заявили у відомстві.

Як наголосили в управлінні, в ЗМІ з'явилися публікації про «загадкові смерті» ув'язнених у СІЗО. Зокрема, пославшись в одному з випадків на родичів померлого, було висловлено припущення, що до загибелі в'язнів могло призвести вживання небезпечних наркотичних засобів.

В свою чергу в управлінні стверджують, що, згідно з висновками судово-медичної експертизи, біологічні смерті викликані діагностованими хворобами.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження, ведеться слідство, також призначено службове розслідування.

До слова, в Уповноваженого Верховної Ради з прав людини заявили про неприйнятні умови тримання хворих в’язнів у медичній частині Київського СІЗО.

Джерело: УНІАН