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    У медчастині Київського СІЗО в’язнів «лікують» у палатах без світла та з вибитими вікнами (фото)

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    <p>Медичні працівники працюють в неналежних умовах, а засуджені утримуються в холодних палатах без світла та води</p> - У медчастині Київського СІЗО в’язнів «лікують» у палатах без світла та з вибитими вікнами (фото)

    Медичні працівники працюють в неналежних умовах, а засуджені утримуються в холодних палатах без світла та води

    Фото: пресслужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

    В палаті холодно через вибиті вікна та цементовану підлогу, до того ж через несправність крану відсутнє водопостачання, заявили в омбудсмена

    Умови тримання хворих в’язнів у медичній частині Київського СІЗО можуть розцінюватися як жорстокі або такі, що принижують гідність.

    Про це 7 жовтня повідомляє пресслужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

    «Зазначене було виявлено під час моніторингового візиту працівників Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини до Київської міської медичної частини філії Державної установи «Центр охорони здоров’я державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області, яка надає медичну допомогу в’язням в Київському слідчому ізоляторі», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що в день візиту в протитуберкульозному відділенні медичної частини в палаті-ізоляторі №276 утримувався хворий в’язень без виводу на прогулянку, в якій три тижні було відсутнє світло, вибите скло у вікні та постійно текла вода з крану через несправність.

    «Крім того, через відсутність в стаціонарному відділенні палати-ізолятора для осіб з психічними розладами, останні тримаються в умовах, які принижують їх гідність. В палаті холодно через вибиті вікна та цементовану підлогу, до того ж через несправність крану відсутнє водопостачання», - заявили в омбудсмена.

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    У медчастині Київського СІЗО в’язнів «лікують» у палатах без світла та з вибитими вікнами (фото)
    У медчастині Київського СІЗО в’язнів «лікують» у палатах без світла та з вибитими вікнами (фото)
    У медчастині Київського СІЗО в’язнів «лікують» у палатах без світла та з вибитими вікнами (фото)
    У медчастині Київського СІЗО в’язнів «лікують» у палатах без світла та з вибитими вікнами (фото)
    Фото: пресслужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини

    Повідомляється, що засуджені та ув’язнені, які направляються з різних областей України для розгляду справ в судах міста Києва та проведення судово-психіатричної експертизи, утримуються тривалий час в Київському слідчому ізоляторі, не проходять первинний медичний огляд та санітарну обробку, через що медичні працівники не контролюють стан їхнього здоров’я під час утримання в установі.

    «Крім того, приміщення медичної частини не функціонують через пожежу, яка сталась у 2017 році. Медичні працівники працюють в пристосованих приміщеннях в неналежних умовах. Особливо жахливі та небезпечні умови в клінічній лабораторії, в якій проводиться мікроскопія мокроти та клінічні дослідження крові і сечі», - підкреслюється у повідомленні.

    Зазначається, що за результатом моніторингового візиту до Міністерства юстиції України буде надісланий звіт із виявленими порушеннями прав ув’язнених і засуджених та рекомендаціями щодо їх усунення.

    Київ СІЗО Лук'янівське СІЗО засуджені права громадян Людмила Денісова права людини
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