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    У 2021 році ДТЕК оновив електромережі для мільйона клієнтів на Одещині

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    &laquo;У 2021 році інвестувано у розвиток мереж Одеси та області 888,8 млн грн&raquo; - У 2021 році ДТЕК оновив електромережі для мільйона клієнтів на Одещині
    «У 2021 році інвестувано у розвиток мереж Одеси та області 888,8 млн грн»

    «Результат програми Великого оновлення мереж в Одеській області – нові та реконструйовані високовольтні підстанції»

    ДТЕК Одеські електромережі в 2021 році реконструювала 3711 км повітряних ліній та ряд інших важливих енергооб'єктів. Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.

    «Результат програми Великого оновлення мереж в Одеській області – нові та реконструйовані високовольтні підстанції, розподільчі пункти, повітряні та кабельні лінії високої та середньо-низкої напруги. Завдяки програмі у 2021 році покращення електропостачання отримали мільйон домогосподарств в Одесі та області», – повідомили в компанії.

    В компанії зазначили, шо в 2021 році, після прийняття в Україні стимулюючих інвестиції RAB-тарифів, ДТЕК Одеські електромережі запустив програму «Велике оновлення мереж» та реалізував важливі для енергосистеми області проєкти.

    «У 2021 році ми інвестували у розвиток мереж Одеси та області 888,8 млн грн. Це на 86% більше, ніж у 2020 році. Ми завершили реконструкцію підстанції «Чумка» та основні роботи з будівництва першої в Україні підстанції закритого типу – «Чубаївка». По всій Одеській області ми реконструювали 3 711 км повітряних ліній та ряд інших важливих енергооб'єктів. У комплексі ці покращення забезпечать одеські сім'ї та соціально-важливі об'єкти надійним електропостачанням. ДТЕК – відповідальний бізнес, який діє в інтересах України», – розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Олександр Фоменко.

    Крім того, триває будівництво першої в Україні підстанції закритого типу 110/20 кВ «Чубаївка». За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, підстанція посилить центральний та південний енергетичні вузли Одеси, а також дозволить підключити 5 000 нових абонентів. Підстанцію введуть в експлуатацію у першій половині 2022 року.

    Також реконструювали та модернізували вісім розподільчих пунктів в Одесі та області і підвищили клас напруги з 10 кВ до 20кВ та збудували 90 трансформаторних підстанцій. Крім того, встановили 39 реклоузерів на повітряних лініях, які дозволяють при аваріях відключати не всю лінію, а лише пошкоджену ділянку та запобігати масштабному відключенню світла у споживачів.

    «Оновлені та побудовані енергооб'єкти забезпечать мешканців регіону надійним та якісним електропостачання. Дозволять підключати нових клієнтів, у тому числі потужні промислові об'єкти, що сприятиме економічному розвитку регіону та створенню нових робочих місць», – зазначають у компанії.

    Теги: енергетика інвестиції ДТЕК
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    У 2021 році ДТЕК оновив електромережі для мільйона клієнтів на Одещині