У 2021 році ДТЕК оновив електромережі для мільйона клієнтів на Одещині

«Результат програми Великого оновлення мереж в Одеській області – нові та реконструйовані високовольтні підстанції»

ДТЕК Одеські електромережі в 2021 році реконструювала 3711 км повітряних ліній та ряд інших важливих енергооб'єктів. Про це повідомляє компанія ДТЕК Одеські електромережі.

«Результат програми Великого оновлення мереж в Одеській області – нові та реконструйовані високовольтні підстанції, розподільчі пункти, повітряні та кабельні лінії високої та середньо-низкої напруги. Завдяки програмі у 2021 році покращення електропостачання отримали мільйон домогосподарств в Одесі та області», – повідомили в компанії.

В компанії зазначили, шо в 2021 році, після прийняття в Україні стимулюючих інвестиції RAB-тарифів, ДТЕК Одеські електромережі запустив програму «Велике оновлення мереж» та реалізував важливі для енергосистеми області проєкти.

«У 2021 році ми інвестували у розвиток мереж Одеси та області 888,8 млн грн. Це на 86% більше, ніж у 2020 році. Ми завершили реконструкцію підстанції «Чумка» та основні роботи з будівництва першої в Україні підстанції закритого типу – «Чубаївка». По всій Одеській області ми реконструювали 3 711 км повітряних ліній та ряд інших важливих енергооб'єктів. У комплексі ці покращення забезпечать одеські сім'ї та соціально-важливі об'єкти надійним електропостачанням. ДТЕК – відповідальний бізнес, який діє в інтересах України», – розповів генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Олександр Фоменко.

Крім того, триває будівництво першої в Україні підстанції закритого типу 110/20 кВ «Чубаївка». За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, підстанція посилить центральний та південний енергетичні вузли Одеси, а також дозволить підключити 5 000 нових абонентів. Підстанцію введуть в експлуатацію у першій половині 2022 року.

Також реконструювали та модернізували вісім розподільчих пунктів в Одесі та області і підвищили клас напруги з 10 кВ до 20кВ та збудували 90 трансформаторних підстанцій. Крім того, встановили 39 реклоузерів на повітряних лініях, які дозволяють при аваріях відключати не всю лінію, а лише пошкоджену ділянку та запобігати масштабному відключенню світла у споживачів.

«Оновлені та побудовані енергооб'єкти забезпечать мешканців регіону надійним та якісним електропостачання. Дозволять підключати нових клієнтів, у тому числі потужні промислові об'єкти, що сприятиме економічному розвитку регіону та створенню нових робочих місць», – зазначають у компанії.