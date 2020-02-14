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    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр

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    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр

    В одеському Палаці одружень звучать мелодії кохання у виконанні військових музикантів

    Сьогодні, 14 лютого, в Одеському міському РАЦСі на вул. Рішельєвській для молодят грав духовий оркестр.

    Святковий настрій молодятам дарували музиканти військової частини 3012 Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України під керівництвом диригента оркестру майора Олександра Федорчука.

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    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр
    У День закоханих в одеському Палаці одружень грав військовий оркестр

    Це спільна акція і своєрідний музичний подарунок співробітників Палацу одруження і військових музикантів усім закоханим до Дня Святого Валентина.
    Сьогодні тут заплановано провести церемонію для 15-ти пар.

    Крім того, з ранку сьогоднішнього дня ще три пари побажали оформити свої відносини, скориставшись послугою експрес-реєстрації (тобто «шлюб за годину»). Ця послуга доступна цілодобово, в тому числі у святкові та вихідні дні.

    Консультації можна отримати за адресою: вул. Рішельєвська, 4, тел.: 098-461-66-90. 

    Одеса шлюб одесити
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