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    В одеських школах закінчився карантин

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    В одеських школах закінчився карантин

    З 17 лютого в школах Одеси відновлять навчальний процес

    13 лютого 2020 року, на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (ТЕБ) було розглянуто питання про санітарно-епідемічну ситуацію в місті.

    Згідно з оперативною інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Одесі знизився. Також знизилася кількість хворих на ГРВІ та грип у стаціонарах лікарень.

    За даними міського департаменту освіти та науки, станом на 13 лютого тимчасово закрита одна група в дитячому садку № 272.

    Опитування батьків показало, що захворюваність серед школярів становить менше 10%.

    З огляду на те, що епідемічна ситуація в місті має тенденцію до поліпшення, комісія прийняла рішення про відновлення навчального процесу в школах Одеси з 17 лютого 2020 року. 

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