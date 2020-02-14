В одеських школах закінчився карантин



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З 17 лютого в школах Одеси відновлять навчальний процес

13 лютого 2020 року, на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради (ТЕБ) було розглянуто питання про санітарно-епідемічну ситуацію в місті.

Згідно з оперативною інформацією ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Одесі знизився. Також знизилася кількість хворих на ГРВІ та грип у стаціонарах лікарень.

За даними міського департаменту освіти та науки, станом на 13 лютого тимчасово закрита одна група в дитячому садку № 272.

Опитування батьків показало, що захворюваність серед школярів становить менше 10%.

З огляду на те, що епідемічна ситуація в місті має тенденцію до поліпшення, комісія прийняла рішення про відновлення навчального процесу в школах Одеси з 17 лютого 2020 року.