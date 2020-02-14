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    Поліція затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві пластичного хірурга

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    Андрія Сотника застрелили У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого кількома пострілами увечері 2 лютого в Києві - Поліція затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві пластичного хірурга
    Андрія Сотника застрелили У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого кількома пострілами увечері 2 лютого в Києві

    Зараз затриманого допитують

    В аеропорту Одеси сьогодні співробітники ГУ Нацполіції України в м. Києві спільно з прикордонниками затримали іноземця, який підозрюється у вбивстві столичного пластичного хірурга, застреленого в центрі Києва ввечері 2 лютого. Про це повідомив начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко, передає «Інтерфакс-Україна». 

    «Поліцейські Києва спільно прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він – громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався покинути територію України», - розповів Крищенко.

    У цей час, поінформував начальник ГУ Нацполіції України в Києві, із затриманим проводяться слідчі дії.

    Як повідомлялося, 2 лютого в центрі Києва невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

    Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.
    Момент трагічної події потрапив на камери відеоспостереження

    Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

    Повідомлялося, що столична поліція розшукує чоловіка кавказької зовнішності, підозрюваного у вбивстві хірурга.

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