Поліція затримала іноземця, якого підозрюють у вбивстві пластичного хірурга



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Андрія Сотника застрелили У центрі Києва вбили пластичного хірурга Андрія Сотника: відео і фото загиблого кількома пострілами увечері 2 лютого в Києві

Зараз затриманого допитують

В аеропорту Одеси сьогодні співробітники ГУ Нацполіції України в м. Києві спільно з прикордонниками затримали іноземця, який підозрюється у вбивстві столичного пластичного хірурга, застреленого в центрі Києва ввечері 2 лютого. Про це повідомив начальник столичного главку поліції Андрій Крищенко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Поліцейські Києва спільно прикордонниками затримали в аеропорту Одеси підозрюваного у вбивстві пластичного хірурга, вчиненого в столиці 2 лютого. Він – громадянин іноземної держави, після скоєння вбивства переховувався і намагався покинути територію України», - розповів Крищенко.

У цей час, поінформував начальник ГУ Нацполіції України в Києві, із затриманим проводяться слідчі дії.

Як повідомлялося, 2 лютого в центрі Києва невідомий застрелив місцевого пластичного хірурга Андрія Сотника, забрав у нього пакет та втік.

Зі слів свідків, до перехожого підбіг невідомий, здійснив кілька пострілів, забрав у нього пакет і втік у невідомому напрямку. Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Повідомлялося, що столична поліція розшукує чоловіка кавказької зовнішності, підозрюваного у вбивстві хірурга.

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