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У двох областях можливі відключення електроенергії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У двох областях можливі відключення електроенергії
фото ілюстративне

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується

Споживання електроенергії сьогодні найнижче за весь тиждень, що є характерним для ранку неділі. Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Про це повідомляє «Укренерго».

«Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби», – йдеться в повідомленні.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується. Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів «Укренерго» та графіками.

«Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра», – зазначають в «Укренерго».

Відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.

Без вихідних тривають ремонтні роботи на Одещині та в інших регіонах, де магістральні мережі неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян.

Нагадаємо, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

Теги: війна росія електроенергія Київщина Одещина

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