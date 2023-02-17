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У Києві відновив роботу весь електротранспорт

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві відновив роботу весь електротранспорт
Віднині мешканці Києва зможуть їздити у тролейбусах та трамваях
фото з відкритих джерел

Столиця жила без повноцінної роботи громадського транспорту майже два місяці

Весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Ефективна робота влади міста, енергетиків та ремонтних бригад практично відновила стабільність енергетичної інфраструктури Києва. Це дозволило місту поступово повертатися до відновлення руху міського наземного електротранспорту. Протягом останніх днів по черзі запускалися окремі лінії трамваїв та тролейбусів.

«Сьогодні весь електротранспорт столиці повернувся на свої маршрути! Зараз на 46-ти тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32-х трамвайних – 195! Ми подолали важку транспортну кризу. Відновлення стабільного життя столиці України – це ще один невеликий, але важливий крок до нашої майбутньої Перемоги», – сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Загалом столиця жила без електротранспорту 56 днів.

Нагадаємо, наприкінці грудня через дефіцит електроенергії робота наземного електротранспорту столиці (трамваїв та тролейбусів) була зупинена. На маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Читайте також: Столиця відновлює роботу електротранспорту. Які маршрути працюватимуть
Теги: електротранспорт Київ метро транспорт громадський транспорт

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