Енергетики повернули світло майже 4 тисячам родин Донеччини – ДТЕК

З жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури

За 17 лютого енергетики ДТЕК відновили електропостачання 14 населених пунктів в Донецькій області, знеструмлених через обстріли російських окупантів, повідомили в компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Світло вдалося повернути майже 4 тисячам родин.

«Через постійні обстріли без електропостачання наразі залишаються 110 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 360 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, з жовтня росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.