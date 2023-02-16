Дефіцит електрики може зберігатись і наступної зими, якщо не покращити фінансовий стан енергетики – «Центр Разумкова»

Попереду все ще багато роботи з відновлення енергосистеми України

Без покращення фінансових можливостей енергетичних компаній дефіцит в енергосистемі може зберігатись і в наступному опалювальному сезоні. Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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За його словами, з квітня-травня дефіцит енергосистеми може знизитись і ситуація з електропостачанням покращиться, навіть враховуючи вихід в ремонт деяких енергоблоків. Омельченко додав, що попереду все ще багато роботи з відновлення енергосистеми України.

«Належить підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду, який буде теж дуже важким. Дефіцит може зберігатися і на наступну зиму, якщо не покращяться фінансові можливості енергокомпаній», – наголосив він.

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Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень (price-cap – ред.) на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.