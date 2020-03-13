Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну



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Зеленський схвалив допуск іноземних військових на навчання в Україну

Раніше Рада схвалила рішення президента про допуск

Президент Володимир Зеленський підписав свій законопроект №3003 про допуск іноземних військових на навчання в Україну.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - 12 березня повернутий з підписом від президента.

Законом схвалюється рішення глави держави про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань за участю ЗСУ на території України і за її межами в 2020 році, в сумі 63 824 300 гривень планується здійснити в межах асигнувань, передбачених ЗУ Про державний бюджет України на 2020 рік Міністерству оборони України.

Йдеться про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні «Репід Трайдент – 2020», українсько-молдовському навчанні «Південь – 2020», українсько-американському навчанні «Сі Бриз – 2020», українсько-румунському навчанні «Ріверайн – 2020» та українсько-британському навчанні «Воріер Вотчер – 2020».

Нагадаємо, Рада прийняла даний проект закону авторства президента на позачерговому засіданні 4 березня. Документ за основу підтримали 286 нардепів, а в цілому - 289 парламентаріїв.