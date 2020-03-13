  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кривому Розі горіла багатоповерхівка, загинула людина та постраждала дитина

    • Розсилка
    У Кривому Розі горіла багатоповерхівка, загинула людина та постраждала дитина

    Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку

    У Кривому Розі у багатоповерховому житловому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинула людина та постраждали ще двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Як зазначається, пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

    «Вогнем знищено домашнє майно, металопластиковий балконний блок та домашнє майно на площі 25 кв. метрів та на сьомому поверсі у квартирі пошкоджено металопластикову балконну раму, знищено наружний блок кондиціонеру на площі 2 квадратних метри», - йдеться у повідомленні.

    На пожежі загинув чоловік (дані встановлюються) та постраждали дві особи, з них одна дитина.

    Як повідомлялось, у ніч на четвер, 12 березня, сталася пожежа на вул. Краківській, 15/17 у Дніпровському районі Києва. Повідомлення про займання автомобіля надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 1:04.

    Йдеться про автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.

    Нагадаємо, раніше Фірсов повідомив про підпал його автомобіля.

    пожежа ДСНС діти чоловік майно
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ