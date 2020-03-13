У Кривому Розі горіла багатоповерхівка, загинула людина та постраждала дитина



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Пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку

У Кривому Розі у багатоповерховому житловому будинку сталась пожежа, в результаті якої загинула людина та постраждали ще двоє людей. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, пожежа виникла у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

«Вогнем знищено домашнє майно, металопластиковий балконний блок та домашнє майно на площі 25 кв. метрів та на сьомому поверсі у квартирі пошкоджено металопластикову балконну раму, знищено наружний блок кондиціонеру на площі 2 квадратних метри», - йдеться у повідомленні.

На пожежі загинув чоловік (дані встановлюються) та постраждали дві особи, з них одна дитина.

Як повідомлялось, у ніч на четвер, 12 березня, сталася пожежа на вул. Краківській, 15/17 у Дніпровському районі Києва. Повідомлення про займання автомобіля надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 1:04.

Йдеться про автомобіль в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова.

Нагадаємо, раніше Фірсов повідомив про підпал його автомобіля.