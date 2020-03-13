У Києві масові пожежі в екосистемах міста



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За добу вогнеборці виїжджали десять разів на гасіння трав’яного настилу та очерету

З настанням весни спостерігається суттєве підвищення температурних показників повітря. Тож громадяни активно розпочали прибирати власні ділянки, спалювати сухостій. Збільшилась і кількість викликів на лінію 101 про виникнення загорянь на відкритих територіях.

Лише впродовж 12 березня пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Києві 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, пов’язаних із горінням трав’яного настилу та очерету:

Дарницький район – 3 пожежі,

Голосіївський - 3,

Деснянський - 2,

Святошинський – 1,

Оболонський – 1.

Загалом площа займання протягом дня склала 3,24 га.

Найскладнішою пожежею стало займання трав’яного настилу, очерету та кущів у Деснянському районі столиці на площі 1 га на вул. Закревського. Складність цієї пожежі полягала в тому, що там було декілька осередків займання. Виклик щодо цієї пожежі поступив до оперативно-координаційного центру о 14:09. О 16:31 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:48 – ліквідували. На місці події працювали 12 чоловік особового складу та 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Внаслідок цих подій ніхто не постраждав. Причини виникнення пожеж встановлюються.

Всього з початку року підрозділами Головного управління ДСНС України у м. Києві здійснено 23 виїзди на гасіння пожеж в екосистемах міста загальною площею 8,45 га.

Столичне управління ДСНС звертається до гостей та мешканців столиці із застереженням щодо використання відкритого вогню задля спалення сухої трави та очерету.