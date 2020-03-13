  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві масові пожежі в екосистемах міста

    • Розсилка
    У Києві масові пожежі в екосистемах міста

    За добу вогнеборці виїжджали десять разів на гасіння трав’яного настилу та очерету

    З настанням весни спостерігається суттєве підвищення температурних показників повітря. Тож громадяни активно розпочали прибирати власні ділянки, спалювати сухостій. Збільшилась і кількість викликів на лінію 101 про виникнення загорянь на відкритих територіях.

    Лише впродовж 12 березня пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Києві 10 разів виїжджали на гасіння пожеж, пов’язаних із горінням трав’яного настилу та очерету:

    • Дарницький район – 3 пожежі,
    • Голосіївський - 3,
    • Деснянський - 2,
    • Святошинський – 1,
    • Оболонський – 1.

    Загалом площа займання протягом дня склала 3,24 га.

    Найскладнішою пожежею стало займання трав’яного настилу, очерету та кущів у Деснянському районі столиці на площі 1 га на вул. Закревського. Складність цієї пожежі полягала в тому, що там було декілька осередків займання. Виклик щодо цієї пожежі поступив до оперативно-координаційного центру о 14:09. О 16:31 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:48 – ліквідували. На місці події працювали 12 чоловік особового складу та 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

    Внаслідок цих подій ніхто не постраждав. Причини виникнення пожеж встановлюються.

    Всього з початку року підрозділами Головного управління ДСНС України у м. Києві здійснено 23 виїзди на гасіння пожеж в екосистемах міста загальною площею 8,45 га.

    Столичне управління ДСНС звертається до гостей та мешканців столиці із застереженням щодо використання відкритого вогню задля спалення сухої трави та очерету.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ