У Преображенському парку з'явиться інтерактивний музей



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На території Преображенського парку відкриють інтерактивний музей

На апаратній нараді, директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова розповіла про створення інтерактивного музею на території парку «Преображенський».

Наразі проводиться реконструкція парку «Преображенський», який є парком культури і відпочинку. Колись це була територія I Християнського кладовища. Тут були поховані одесити, батьки-засновники міста, і для того, щоб увічнити їх пам'ять, планується встановити меморіальний комплекс, а на місці колишнього кафе «Холодок» відкрити інтерактивний музей.

Через спеціальну панель відвідувачі музею зможуть знайти всю необхідну інформацію про одеситів, імена яких будуть відображені на пам'ятнику. Музей розповість про долі цих людей.

Наразі ведеться робота з істориками та краєзнавцями щодо збирання інформації. На першому етапі планується встановити меморіальну стіну з іменами видатних одеситів.