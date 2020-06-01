В Одесі підбили підсумки онлайн-фестивалю «Позашкілля-Fest»
До Дня захисту дітей учасники онлайн-фестивалю «Позашкілля-Fest» отримають нагороди
Впродовж квітня-травня 2020 року департамент освіти та науки Одеської міської ради проводив онлайн-фестиваль дитячої та юнацької творчості закладів позашкільної освіти міста «Позашкілля-Fest».
В онлайн-фестивалі взяли участь 12 закладів позашкільної освіти Одеси, які презентували творчі роботи вихованців з образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та технічної творчості, виконані за підсумками майстер-класів, що проводили керівники їх гуртків у дистанційному режимі.
До Міжнародного дня захисту дітей кожний заклад, що взяв участь в онлайн-фестивалі, буде нагороджений грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
Ознайомитися з роботами вихованців можна на сайті департаменту освіти та науки:
- творчі роботи КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»;
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- творчі роботи вихованців КПНЗ «Одеська станція юних техніків «Сігма» та КПНЗ „Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»;
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- творчі роботи вихованців КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Моряна»та КПНЗ «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Домінанта»;
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- творчі роботи вихованців КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Промінь»та КПНЗ «Одеська станція юних техніків «Аматор»;
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- творчі роботи вихованців КПНЗ «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка» та КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт»;
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- творчі роботи вихованців КПНЗ«Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості» та КПНЗ «Одеський еколого-натуралістичний центр «Афаліна»;
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- творчі роботи вихованців КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика».