В Одесі підбили підсумки онлайн-фестивалю «Позашкілля-Fest»



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До Дня захисту дітей учасники онлайн-фестивалю «Позашкілля-Fest» отримають нагороди

Впродовж квітня-травня 2020 року департамент освіти та науки Одеської міської ради проводив онлайн-фестиваль дитячої та юнацької творчості закладів позашкільної освіти міста «Позашкілля-Fest».

В онлайн-фестивалі взяли участь 12 закладів позашкільної освіти Одеси, які презентували творчі роботи вихованців з образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та технічної творчості, виконані за підсумками майстер-класів, що проводили керівники їх гуртків у дистанційному режимі.

До Міжнародного дня захисту дітей кожний заклад, що взяв участь в онлайн-фестивалі, буде нагороджений грамотою департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

Ознайомитися з роботами вихованців можна на сайті департаменту освіти та науки:

В м. Одесі функціонують 16 закладів позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади міста, зокрема: флотилія юних моряків, центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді, центр хореографічного мистецтва, еколого-натуралістичний центр, дитячий оздоровчо-спортивний комплекс, 2 станції юних техніків та 9 центрів (будинків) дитячої та юнацької творчості. На їх базі функціонують близько 1600 гуртків, студій та спортивних секцій, в яких майже 22900 юних одеситів отримують знання та навички з різних напрямів: художньо-естетичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного, гуманітарного та інших. Вихованці творчих гуртків та студій закладів позашкільної освіти є активними учасниками фестивалів, виставок та конкурсів різних рівнів, де отримують високі оцінки журі та звання лауреатів.